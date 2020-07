Grootste project rond overwegen in België: 7 overwegen in Diepenbeek vervangen door bruggen en tunnels 

Diepenbeek lijkt wel een grote werf. Spoorwegbeheerder Infrabel is er momenteel bezig op verschillende werven langs de spoorlijn 34 Hasselt-Luik. Het verst gevorderd is de werf ter hoogte van de Nier- en Rooistraat. Kolossale machines heien daar 18 meter lange betonnen palen in de grond. Het moet de fundering vormen van de brug die hier over de spoorlijn zal lopen. Ook wat verderop in de Waardestraat beginnen binnenkort dezelfde werken. Volgens Frédéric Petit van Infrabel is dit de bouwfase waarvan de buurtbewoners het meest hinder zullen ondervinden. "Er is geluidsoverlast maar ook hinder van de trillingen. We monitoren die hinder voortdurend en sturen eventueel bij. We houden de omwonenden ook op de hoogte van de werken." Burgemeester Rik Kriekels (N-VA) die vanmorgen het werfbezoek bijwoonde, is tevreden over de samenwerking met Infrabel.