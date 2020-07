Stationsplein in Wijgmaal naar moedige verzetsstrijdster genoemd

Het plein wordt in de volksmond "Stationsplein" genoemd, maar officieel heeft het nooit een naam gehad.

Daar komt nu verandering in, want vandaag is het ingehuldigd als het Jeanne Dormaelsplein, een Wijgmaalse verzetsstrijdster uit de Tweede Wereldoorlog. Maar vooral een moedige vrouw, vertelt schepen van Gelijke Kansen Lies Corneillie: "Ze was vooral een hele gewone huisvrouw die voor haar kinderen zorgde, maar ondertussen ook belangrijke dingen voor het verzet deed. Op haar fiets smokkelde ze munitie, wapens en brieven naar Tildonk, tot ze opgepakt werd en gedeporteerd naar Ravensbrück, waar ze overleed in maart 1944. Ze heeft dus haar kinderen moeten achterlaten en daarom is het een bijzondere dag, want we laten Jeanne terug thuiskomen in Wijgmaal."