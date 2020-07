UPDATE: verdwenen verwarde man teruggevonden met 5-jarig dochtertje

De lokale politie zocht eerst in provinciaal domein Het Leen, waar de man vlakbij woont, en in de directe omgeving van zijn woning. Na een tip van een inwoner in Lievegem kon de politie de twee uiteindelijk vinden. De getuige had de vader en zijn kind op straat zien lopen. Toen de agenten ter plekke kwamen, wilde de man opnieuw wegvluchten. Hij verzette zich ook hevig tegen de politie. Voorlopig houdt de politie hem in een cel om hem te kalmeren. Het parket zal beslissen of de man aangehouden wordt en of er al dan niet een psychologisch onderzoek moet gebeuren. Het dochtertje is ondertussen veilig en wel bij haar mama.