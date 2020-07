Reisadviseur uit Schilde: “Klanten voelen zich veiliger op reis dan in België”

Het zijn onzekere tijden, ook voor wie op het punt staat op reis te vertrekken. Maar de klanten van reisagentschap Copco Travel in Schilde voelen zich veiliger op reis dan in ons land. "In landen als Spanje, Oostenrijk en Zwitserland wordt duidelijk gecommuniceerd", weet Yves Coppens van het reisagentschap te zeggen op Radio 2 Antwerpen. "Het zou handig zijn als er in België ook helder en eensgezinder zou worden gecommuniceerd."