Reizen en corona: Kan ik mijn reis annuleren? Moet ik me laten testen? En wat als ik in quarantaine moet?

Kan je dan ook vroeger naar huis? In het begin van de epidemie is een aantal Belgen uit besmet gebied gerepatrieerd, maar ondertussen ligt dat anders. Omdat de epidemie al bij ons vergevorderd is, gaat Buitenlandse Zaken ervan uit dat Belgen de risico's kennen en dus zal je wellicht niet kunnen rekenen op een repatriëringsvlucht.



Touroperator TUI laat wel weten dat als er ergens een grote uitbraak is met lockdown in toeristisch gebied, dat dan mensen die bij hen een pakketreis hebben geboekt, toch zullen worden gerepatrieerd. Dat is niet het geval voor mensen die zelf een vlucht en hotel hebben geboekt.



Het is sowieso verstandig om je te registreren via Travellers Online, een website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dan kan ons land beter in kaart brengen welke landgenoten zich bevinden in besmet gebied en via die tool kan er ook worden gecommuniceerd over maatregelen. Ambassades en consulaten blijven ook ter beschikking staan van Belgen die in het buitenland in de problemen zouden zitten.



En wat als je zelf ziek wordt? Opnieuw: doe dan wat je hier ook zou doen en ga naar een plaatselijke huisarts. Daar kan je je laten testen. Stel dat je besmet bent, dan zal de dokter ter plaatse advies geven, rekening houdend met de plaatselijk wetgeving. Met andere woorden: mag je je nog verplaatsen, moet je in quarantaine of niet?



Maak je niet te veel zorgen over de mogelijke kosten die je in het buitenland (Europa) maakt. Die worden, zoals bij alle andere aandoeningen, minstens deels vergoed door het ziekenfonds of een reisverzekering.