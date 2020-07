Stichting Vlaamse Verkeerskunde start met opleidingen voor elektrische steps: "Je mag rit niet onderschatten"

Omdat e-steps steeds populairder worden, start de Stichting Vlaamse Verkeerskunde met “One Step Away”. Dat is een opleiding die specifiek bedoeld is voor mensen die regelmatig een elektrische step gebruiken. De allereerste opleiding vond vandaag plaats bij de VSV in Mechelen. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters was erbij.