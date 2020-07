Rijmenam zamelt 950 euro in door zich aan snelheidslimiet te houden

Buurtbewoners van een wijk in Rijmenam bij Bonheiden zamelden op een maand tijd 950 euro in door zich aan de toegelaten snelheid te houden. Begin juni werd er een speciale snelheidsmeter geïnstalleerd. Elke keer als je er voorbij reed en je je aan de snelheidslimiet van 30 km per uur hield, kwam er geld in het laatje. Dat wil de buurt investeren in een project rond verkeersveiligheid.