Rijstroken weg op Lambermontlaan in Schaarbeek in ruil voor fietspad

In Brussel blijven er maar fietspaden bijkomen op de meest verrassende plekken. Gisteren zijn de werken gestart om er eentje aan te leggen naast de E40 tussen Evere en Schaarbeek. En nu kondigt het Brussels Gewest fietspaden aan op de Lambermontlaan. Daarvoor wordt in beide richtingen een van de drie rijstroken ingenomen. Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt: "Er wordt een baanvak weggenomen in elke richting, en daar komt een fietspad dat is afgescheiden door betonblokken. Er blijven in elke richting wel nog twee rijstroken over voor auto's. Maar we hopen zo de impact op de files en het openbaar vervoer te verminderen. Door mensen een stukje van hun traject met de fiets aan te moedigen."