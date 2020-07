Waarom moet ik mijn hoofddoek afleggen als ik de schoolpoort binnenstap?

De hoofddoek is geen symbool van onderdrukking of een symbool van ongelijkheid tussen man en vrouw. De hoofddoek is een keuze die elke vrouw zelf moet maken met de juiste intenties. In de islam is het verboden om iemand te verplichten een hoofddoek te dragen. Want dan zal ze de hoofddoek dragen met de foute intenties. Er bestaan moslima’s die beslissen geen hoofddoek te dragen. En dat is hun keuze.

Ik ontken niet dat sommige meisjes verplicht worden van thuis uit om de hoofddoek te dragen. Maar dat probleem los je niet op met een hoofddoekenverbod op school. Je doet namelijk hetzelfde maar dan in de tegengestelde richting. In plaats van meisjes verplichten iets aan te doen, verplicht je nu meisjes om iets uit te doen. Je vecht tegen de onderdrukking van sommige meisjes door andere meisjes te onderdrukken. Je bestrijdt vuur met vuur. Je probeert vrijheid te geven door vrijheid te ontnemen.

Dit kan nooit de juiste oplossing zijn. Je vecht ook niet voor gelijkheid tussen man en vrouw door akkoord te gaan met een hoofddoekenverbod. Je ontneemt namelijk de vrijheid van een vrouw om zelf te beslissen wat ze wil dragen, iets waar het feminisme juist voor strijd. Het maakt niet uit of een vrouw een minirok, een topje, een bikini, een lange jurk, een broek of een short wil dragen. Het is haar lichaam, haar leven en dus haar vrije keuze. Hetzelfde geldt voor een hoofddoek. Je kan jezelf dus geen feminist noemen en voor het hoofddoekenverbod zijn.