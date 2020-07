App voor contactopsporing komt er in september voor heel het land

De app werkt via bluetooth en registreert automatisch bij wie u in de buurt bent. Hij zal voor heel het land werken, zegt Karine Moykens van Interfederaal Comité Testing & Tracing in "De ochtend" op Radio 1.

Op het moment dat een arts vaststelt dat u besmet bent, krijgt u een code die u moet ingeven in de app. Die stuurt dan een melding naar iedereen die bij u in de buurt is geweest.

Volgens Moykens zal de privacy van de burgers zeker gegarandeerd zijn. "We hebben voor het meest veilige systeem gekozen dat bestaat. Het is ook een systeem dat gebruikt wordt in Nederland, Duitsland en Zwitserland. We gebruiken dat Duitse systeem, we gaan het warm water niet heruitvinden." De code die u ingeeft, wordt versleuteld, waardoor niemand zal weten wie u bent.

De app blijft wel vrijwillig, maar Moykens vindt dat hij zeker relevant zal zijn, als voldoende mensen hem gaan gebruiken.

Naast de app, zal ook het systeem van manuele contactopsporing blijven bestaan, zegt Moykens nog.