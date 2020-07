Prijzen van huizen en (zeker die van) appartementen blijven stijgen in volle coronacrisis 

Of de vastgoedprijzen helemaal immuun zijn voor een corona-correctie, is nog lang niet zeker. "Het is niet duidelijk of het stijgend aantal transacties in juni een tijdelijke inhaalbeweging of een duurzame heropleving is", zegt Van Opstal. "Als de werkloosheid de komende maanden zal stijgen, is de kans groot dat er minder vastgoed gekocht en verkocht wordt. En ook de evolutie van de rentevoeten zal een invloed hebben op de transacties en de prijzen."