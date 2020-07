Afbraak verouderde windturbines gestart in Gentse haven

In de Gentse haven is energieleverancier ENGIE gestart met de afbraak van 1 van 2 verouderde windturbines. De turbines staan al 17 jaar in de haven. Er komen 3 nieuwere, grotere en betere windturbines in de plaats. De afbraak van zo'n windturbine neemt zeker twee dagen in beslag en is allesbehalve evident.