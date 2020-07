Op de luchthaven van Zaventem is het nog altijd rustig. Er komen nu bijna 15.000 reizigers per dag terwijl er dat op een dag in juli normaal bijna 100.000 zijn. Wie toch op vakantie vertrekt, moet misschien in quarantaine bij terugkeer uit een regio waar corona weer opflakkert. Maar deze reizigers maken zich weinig zorgen.