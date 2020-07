Vlaams-Brabantse uitbaatster van B&B in Spanje: "Foute berichtgeving over Spaanse coronacrisis in België is niet eerlijk. Mensen annuleren reservering"

Kathy is verbolgen over hoe er in ons land over de coronacris in Spanje wordt bericht. Ze begrijpt niet dat België het reisadvies voor Spanje op oranje heeft gebracht. "Code oranje voor heel Spanje is gewoon buiten alle proporties", aldus Kathy. "De twee plaatsen waar een nieuwe lockdown geldt zijn twee kleine puntjes op de kaart van Spanje. Als je facebook bekijkt , dan is het alsof België Spanje viseert. Dat doet ons geen deugd. We begrijpen het niet. Dat is niet eerlijk!"