Loonsverhoging van gemiddeld 6 procent voor zorgpersoneel: regering pakt uit met sociaal akkoord van 600 miljoen

De federale regering gaat in twee jaar tijd 500 miljoen euro extra investeren in een loonsverhoging voor zorgpersoneel. Dat is vastgelegd in het ontwerp van een nieuw sociaal akkoord, dat is besproken met vakbonden en werkgevers. Voor de meerderheid van het zorgpersoneel betekent de investering een loonsopslag van gemiddeld 6 procent. Er gaat in die twee jaar ook 100 miljoen euro naar betere arbeidsomstandigheden, zoals stabielere uurroosters.