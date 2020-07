Waterkwaliteit in Heuvelland en Ieper moet dringend beter

De Watergroep maakt drinkwater van het oppervlaktewater in de streek, dat is dus onder meer het water in de beken. In Heuvelland is er heel wat akkerbouw en daar wordt rijkelijk met pesticides gesproeid. Die chemische stoffen komen in het water terecht waardoor er van mei tot december geen water meer tot drinkwater gezuiverd kan worden. Schepen Valentijn Despeghel (SP.A) van Ieper: "Heuvelland ligt stroomopwaarts en als er een afspoeling is dan komen pesticides of gewasbeschermingsmiddelen in de Ieperse vijvers en kanalen terecht. De waterkwaliteit moet verbeteren, voor het ecosysteem maar ook om de kosten te drukken voor onze waterzuivering."