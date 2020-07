Looienaar bundelt cinemageschiedenis Tessenderlo in boek: "Hoogdagen voor cinema zijn voorbij"

Toch leeft de kleine cinema hier en daar wel weer op. Dat merkt Theunis zelf ook op. "In Brussel en Duffel worden oude bioscopen gerenoveerd. Dat worden dan wel eerder kunstencentra waar ook films vertoond worden. Sommige bioscopen zijn nooit verdwenen, zoals The Roxy Theatre in Koersel." Ondertussen is Theunis hoopvol voor een nieuwe zaal in Hasselt. "Ik heb gelezen dat daar sprake van is", zegt hij blij. "De glorietijd komt niet meer terug, maar wie weet kunnen we in de toekomst iets meer proeven van hoe het vroeger was."

(Bekijk hier nog enkele foto's)