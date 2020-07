Zomerscholen in Leuven zijn populair: "Zowel scholen als leerlingen vragende partij"

De laatste twee weken van augustus gaan er in Leuven enkele zomerscholen open voor leerlingen van het secundair onderwijs. Die focussen op drie grote vakken: wiskunde, Frans en Nederlands. Daarom is nu al beslist om de formule ook de komende jaren aan te bieden, zegt de schepen van onderwijs in Leuven, Lalynn Wadera: "We voelen wel dat de scholen vragende partij zijn, en dat heel wat leerlingen daar in de zomervakantie wel gebaat mee zijn. Dus hebben we ook voor de komende jaren voldoende budget ingeschreven om die zomerscholen te kunnen organiseren."

Na deze zomervakantie volgt er een eerste evaluatie zegt Wadera: "We gaan evalueren of deze vorm goed is, of dat we misschien op een andere manier of gecombineerd met andere ondersteuning nog kunnen uitbreiden."