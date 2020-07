Kinderen Jan Hoet stippelen wandeling uit langs kunstwerken uit het archief van hun vader

300 werken tentoonstellen betekent ook zoveel plaatsen vinden om dat te kunnen doen. De Stad Gent en Jan Hoet Jr zochten winkels en horecazaken waar ze de werken in de etalage konden presenteren. De aaneenschakeling van etalages vormt een route door Gent. “Het is tof dat de route zich organisch over de hele stad verspreidt, niet enkel in het centrum,” vindt de zoon van Jan Hoet, “alles in één keer zien, zal niet lukken denk ik. Maar het is leuk dat je af en toe werken kunt tegenkomen, en ook niet erg als je niet alles gezien hebt.”