Al bijna 350.000 processierupsen opgegeten door mezen in Meerhout: "Een onverwacht succes"

En voor het bestrijden van de rupsen, trok de gemeente al een flink budget uit. "We hebben de rupsen eerst proberen te bestrijden door nesten te verbranden of op te zuigen. Nu willen we op een biologische manier werken. Het is beter het probleem te voorkomen dan achteraf wat oplapwerk te verrichten. We hebben nu al ongeveer 25 000 euro uitgegeven aan de bestrijding", zegt de schepen.