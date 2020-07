Rechter dwingt Fedasil om tientallen asielzoekers op te vangen

Fedasil, dat de opvang van asielzoekers in ons land regelt, is de voorbije weken al tientallen keren veroordeeld. Dat schrijft De Standaard. Sinds half maart is het aanmeldcentrum voor asielzoekers door de coronamaatregelen gesloten en moeten mensen die asiel willen aanvragen eerst online een afspraak maken. Maar dat kan soms weken duren en intussen belanden veel mensen op straat. Meer dan twintig mensen trokken naar de rechter en krijgen nu gelijk