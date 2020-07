Ballonvaart voor zorgpersoneel AZ Diest als bedankje voor hun strijd tegen corona

Ook voor andere zorgverleners was het de eerste keer: "De reacties van de mensen aan de grond waren leuk: iedereen wuiven, en wij allemaal terugwuiven en dat zag je natuurlijk goed want we hadden witte handschoenen aan. We leken wel allemaal Sinterklaasjes in een ballon.”

De dankbaarheid bij het zorgpersoneel was duidelijk van de gezichten af te lezen: "Een prachtige ervaring, heel mooi dat we dat cadeau gekregen hebben. Het was toch een bedanking voor het harde werk dat we geleverd hebben. Het stond al langer op het verlanglijstje en dit nu cadeau krijgen is helemaal te gek.”