Geen prikklok? Bedrijven riskeren veroordeling

Het arbeidshof in Brussel beroept zich op een arrest van het Europees Hof van Justitie uit 2019. Die zaak werd aangespannen door een Spaanse vakbond omdat werknemers bij de Spaanse afdeling van Deutsche Bank moeilijk konden bewijzen dat ze overuren presteerden. Het Europees Hof gaf de vakbond gelijk.

"Het Hof van Justitie heeft dus beslist dat de lidstaten een tijdsregistratiesysteem moeten opleggen om de sociale bescherming van werknemers te waarborgen", zegt Demeestere. "Die sociale bescherming zit vervat in richtlijnen en die richtlijnen moeten in principe in nationale wetgeving worden omgezet om afdwingbaar te zijn. Maar de Belgische wetgeving was niet aangepast, waardoor het niet duidelijk was wat dit betekende voor Belgische bedrijven." Maar het arrest van het arbeidshof in Brussel heeft nu duidelijk gemaakt dat werkgevers een tijdsregistratiesysteem moeten hebben. "Het is mogelijk dat arbeidsrechtbanken in andere gerechtelijke arrondissementen een andere mening hebben, maar het arrest van het Hof van Justitie is vrij duidelijk. Dus de verwachting is dat het arrest gevolgd zal worden."