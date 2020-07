Belgische VN-resolutie voor hulp aan Syrische burgers botst op veto Rusland

Hulporganisaties mogen niet langer direct via de buurlanden hulp leveren aan burgers in rebellengebied in Syrië. Rusland, een bondgenoot van het Syrische regime Assad, heeft een voorstel van ons land verworpen in de Veiligheidsraad in New York. Hulporganistaties vrezen dat het regime Assad de burgers in rebellengebied wil uithongeren, als drukkingsmiddel tegen de rebellen.