Beurswaakhond FSMA stuurt dossier rond mogelijke marktmanipulatie bij modegroep FNG door naar gerecht

Vorig jaar startte de beurswaakhond FSMA een onderzoek naar modegroep FNG, omdat er aanwijzingen waren van mogelijke marktmanipulatie onder het vorige management. Marktmanipulatie betekent kort gezegd dat een bedrijf foute info verspreidt of informatie achterhoudt, om een financieel slechtere toestand te verzwijgen voor investeerders of aandeelhouders. De beurswaakhond had vragen bij de jaarrekening van 2018. Daarin zijn enkele transacties met Aziatische partners te zien, waar de groep geld aan heeft verloren en waarover weinig transparantie is. De beurswaakhond besliste daarom ook in mei van dit jaar om het aandeel van FNG te schorsen.