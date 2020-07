Bevrijdingstunnel afgesloten richting Brussel: "Slippende vrachtwagen raakte zowel linker- als rechterkant"

Het ongeval gebeurde rond 10.15 uur. De bestuurder van de vrachtwagen zat na afloop gekneld in zijn cabine en moest door de hulpdiensten worden bevrijd. "Er zal een takeling moeten gebeuren, wat gezien de omstandigheden in de tunnel niet evident is", zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum. "We moeten ook heel wat puin opruimen en er is mogelijk schade aan de tunnelinfrastructuur."