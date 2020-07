Bijna 60 doden door hevige regenval in het zuiden van Japan

Officieel zijn er bij de watersnood nu al zeker 58 doden gevallen, maar dat aantal kan nog oplopen. Er zijn zeker 14 mensen vermist. Bovendien blijft het hevig regenen en zijn er steeds meer aardverschuivingen. De regering heeft tienduizenden militairen ingezet, maar de hulpverlening wordt bemoeilijkt omdat veel wegen weggespoeld zijn. De overheid wil 3,6 miljoen mensen uit het rampgebied evacueren, maar dat is niet verplicht.

Dergelijke watersnood gebeurt wel vaker in het begin van de zomer als warme lucht van de Oost-Chinese Zee het zuiden van Japan bereikt. Kyushu is erg bergachtig en de lager gelegen gebieden staan dan erg snel onder water of modder dat van de hellingen afkomt. In juli 2018 vielen er het zuiden van Japan bij gelijkaardige wateroverlast meer dan 200 doden, de meesten in de buurt van de bekende stad Hiroshima op Honshu.