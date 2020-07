Blootstelling aan lood: hoe komt het in ons lichaam terecht en wat zijn precies de gevaren?

Lood kan op verschillende manieren in ons lichaam terechtkomen: via de mond (en ons maag-en darmstelsel), via de ademhaling (longen) en via de huid. De opname via de ademhaling (bijvoorbeeld bij wie naast een vervuilende fabriek woont) gebeurt het snelst, het lood komt er vrijwel meteen in het bloed.

Het kan ook via voeding of vervuild drinkwater (in loden drinkwaterleidingen in oude huizen bijvoorbeeld), en het is zo dat baby's en jonge kinderen lood sneller en makkelijker zullen opnemen, zegt professor Vera Rogiers (VUB). "De potentiële opname is ook groter bij zwangere vrouwen, die het dan via de placenta aan de foetus doorgeven." Op die manier kan een ongeboren kind al een extra last meedragen.