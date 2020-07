Koninklijke Bibliotheek van Brussel heeft boek met kaft in mensenhuid in de rekken: "Voelt of ruikt niet anders"

"Het was niet ongebruikelijk in de negentiende eeuw om kaften te maken uit mensenhuiden", vertelt Michiel Verweij van de Koninklijke Bibliotheek van Brussel. "Vooral geëxecuteerde misdadigers of mensen uit de marge van de samenleving werden daarvoor gebruikt. Om mensen af te schrikken, of omdat de maker het vond passen bij de inhoud van het boek. Het strafrechtelijk dossier van een misdadiger bijvoorbeeld, dat na executie ingebonden werd in de huid van de misdadiger."

Bij het boek dat zich bevindt in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel is niet geweten van wie de gebruikte huid afkomstig is. "Het boek gaat over begraafplaatsen, het is dus mogelijk dat hiervoor huid is gebruikt van een onbekend lichaam in het mortuarium", aldus Verweij.