Bom uit Eerste Wereldoorlog gevonden in Halen

Het was vanmorgen even schrikken voor drie werknemers die bezig waren met graafwerken voor de uitbreiding van het gasnet langs de Staatsbaan. Hun graafmachine botste plots op een hard voorwerp, het bleek een bom van 35 centimer te zijn uit de Eerste Wereldoorlog. De arbeiders verwittigden meteen de politie en die sloot uit voorzorg de drukke weg af en stelde een perimeter in. Daardoor stond er meteen een lange file. De ontmijningsdienst kon op minder dan een half uur het springtuig onschadelijk maken. De drie arbeiders kwamen er met de schrik vanaf. In Halen is tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaar strijd geleverd.