Bouwsector heeft te weinig werk in het verschiet: "Een btw-verlaging zou ons uit de crisis helpen"

Zeker in Limburg is de bouwsector één van de motoren van de economie. Op dit moment zijn vrijwel alle bedrijven nog volop aan de slag. Maar ze werken allemaal hun orderboekje af dat voor de coronacrisis is ingevuld. Volgens directeur Chris Slaets van de Confederatie Bouw Limburg heeft bijna de helft van de bedrijven niet meer genoeg bestellingen om de winter door te komen. Er komen nog altijd maar weinig bestellingen binnen, zowel van particulieren, de bedrijven als de overheden. Vooral het jaar 2021 kondigt zich daardoor somber aan.