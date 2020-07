Burgemeester Tienen over militair domein Goetsenhoven: "Te slechte staat, hier komt geen asielcentrum"

Burgemeester Katrien Partyka van Tienen nam ondertussen al contact op met Fedasil. Daar vernam ze dat er geen opvangcentrum voor asielzoekers in de Tiense deelgemeente Goetsenhoven komt. "Het terrein en de gebouwen van het vliegveld zijn in te slechte staat", zegt Partyka. "Het vliegveld van Goetsenhoven is dan ook definitief geschrapt van de lijst." Fedasil is genuanceerder. "De kans is zeer reeël dat er hier geen opvangcentrum komt. Maar we moeten alle opties bekijken, zo ook het militair domein in Goestenhoven", zegt Gilis van Fedasil.