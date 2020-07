Choreografe - en overlever van oorlogsgruwel - Lydia Chagoll (89) is overleden

Lydia Chagoll is in 1931 geboren in Nederland, maar wijkt met haar familie op jonge leeftijd al uit naar Brussel. De joodse familie moet ons land snel weer ontvluchten, wanneer de nazi's hier binnenvallen. Veel van Chagolls familieleden overleven de gruwel van de concentratiekampen niet.

Na veel omzwervingen komt het gezin in Nederlands-Indië terecht, waar Chagoll in de zogenoemde "Jappenkampen" terechtkomt. Die gruwelijke herinneringen uit haar kindertijd zullen levenslang hun sporen nalaten, en geregeld een plaats krijgen in haar werk en engagement. In 1999 krijgt ze door de Brusselse universiteit VUB een eredoctoraat, voor haar sociale inzet. Aan de VUB behaalt Chagoll ook het diploma Germaanse filologie. Pas daarna volgt ze verschillende opleidingen, in klassieke en moderne dans.

Haar artiestennaam Chagoll neemt Lydia Aldewereld aan in 1951. De naam verwijst naar de Pools-Joodse danseres en soliste Chaja Goldstein, die een diepe indruk heeft nagelaten op de jonge Lydia. Haar danscarrière loopt van na de Tweede Wereldoorlog tot begin jaren 70. Chagoll richt met "Ballet Lydia Chagoll" haar eigen balletgezelschap op, met programma's voor volwassenen en jongeren.

Vanaf de jaren 60 begint Chagoll ook te schrijven. Onder meer haar liefde voor dans en de oorlogsgruwel die ze heeft meegemaakt keren als onderwerp vaak terug. Samen met haar partner, regisseur Frans Buyens, gaat ze aan de slag in de filmwereld. Ze maakt onder meer de documentaires "In naam van de Führer" (over kinderen in het naziregime) en "Voor een glimlach van een kind". Tot op hoge leeftijd blijft Chagoll actief: zo maakt ze ruim 5 jaar geleden nog een documentaire over de zigeunervervolging, en ook begin 2018 brengt ze nog een film uit.