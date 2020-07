Laatste Nederlandstalige boekhandelaar in Brussel: “Ik heb ogen op mijn rug waarmee ik naar het verleden kijk"

Frederik Deflo is één van de laatste zelfstandige, Nederlandstalige boekhandelaars in Brussel. Sowieso zijn er nooit veel geweest, vertelt hij op Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel. “Met maar 9% Nederlandssprekenden in de stad is Brussel eigenlijk een provinciestad. Ik verkoop dan ook veel Engelstalige en Franstalige boeken. Al blijf ik het Nederlands met heel mijn hart verdedigen en verkopen.”

Geen rode draad dus in de taal, wél in de titels. “Ik verkoop eigenlijk dode schrijvers kun je zeggen. Boeken, teksten en literatuur van mensen die niet noodzakelijk nog onder de aandacht komen vandaag. Dat kunnen oude boeken zijn, klassiekers en teksten tot de 20e eeuw. Iemand zei me onlangs nog verontwaardigd: ‘Meneer, heeft u dan geen boeken van schrijvers uit de 21e eeuw?’ Ik voelde me meteen heel oud worden. Maar het is een tweedehandswinkel. Ik heb ogen op mijn rug, ik kijk naar het verleden. En ik presenteer ze, om te zien of ze de tand van de tijd hebben doorstaan."