"De rol van Aunty Entity in "Mad Max" was me op het lijf geschreven: wat een sterke vrouw!"

Regisseur George Miller: "Eigenlijk hebben we de rol geschreven met ‘iemand als Tina Turner’ in ons achterhoofd. Ook al was er tijdens het neerpennen van het script nog helemaal geen sprake van het feit dat we juist haar voor die rol zouden vragen. Toen we dan overgingen tot de casting, was de link met Tina natuurlijk snel gemaakt." (Multiglom, oktober 1985)

"Toen we het script schreven, hadden we er geen enkel benul van dat Tina geïnteresseerd zou zijn voor zo’n rol. Maar wat bleek? Ze was het wel degelijk." (Jet Magazine, juli 1985)