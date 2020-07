"Tijd dringt voor Brussels Airlines": moederbedrijf Lufthansa wil tegen vrijdag deal met Belgische regering

Maar ook dat stoot voorlopig op een "njet" vanuit Duitsland. Lufthansa wil blijven investeren in Brussels Airlines en de luchthaven van Zaventem, maar ze willen tot niets verplicht worden. Als de maatschappij rendabel is dan volgen automatisch de investeringen vanuit Frankfurt, is de redenering bij het Duitse moederbedrijf. Want nu beloven dat je in jaar x een bepaald bedrag gaat investeren of een nieuwe route gaat openen, kan niet volgens Lufthansa. Enkel wanneer de economische situatie het toelaat en Brussels Airlines voldoende winstgevend is, kunnen nieuwe investeringen en een uitbreiding van het netwerk. Nu overleven op korte termijn is dé opdracht. Vraag blijft dus of beide partijen elkaar ergens halverwege die logica kunnen vinden of helemaal niet.