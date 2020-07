Demer kan na 50 jaar eindelijk weer door Diest stromen na renovatie Grote Steunbeer

Het water dat nu door de stad stroomt is niet afkomstig van de Demer. Nochtans heeft de Vlaamse Milieumaatschappij de Demer al opengelegd in 2016. Het water dat nu door de stad stroomt is afkomstig van de nabijgelegen Begijnenbeek. Dat komt doordat het waterpeil van de Demer zelf te laag ligt. Daarom starten vanaf volgend jaar de werken aan het sluizencomplex de Grote Steunbeer, daardoor zal de Demer terug door Diest kunnen vloeien. De renovatie zal ongeveer twee tot drie jaar duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.