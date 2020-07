Dierenarts geeft zwemlessen aan honden: "Niet elke hond kan zwemmen"

Je hoort wel eens de stelling dat elk dier op vier poten kan zwemmen. Maar dat klopt niet zegt Pieter Vanacker : “Het gaat om een zwemtechniek. We ontvangen heel wat patiënten met klachten aan de rug omdat ze in hun jonge jaren heel veel gezwommen hebben in een vijver in hun buurt of thuis in een zwembad, en hun achterpoten niet gebruiken", zegt Vanacker. "En dat proberen we aan te leren: honden op de juiste manier leren zwemmen. Als een hond niet gewoon is om in het water te komen, te vallen of te springen, kan hij net als een mens in paniek geraken en blokkeren, met alle gevolgen van dien. Maar sommige honden kunnen niet zwemmen hoor, als je een Franse buldog in het water zou gooien, is er veel meer kans dat hij zinkt, dan dat hij boven blijft.”