De IJzerbedevaart bestaat 100 jaar en vindt dit jaar uitzonderlijk plaats in september 

De IJzerbedevaart heeft een rijke, maar ook woelige geschiedenis. Dat 100 jaar IJzerbedevaart dit jaar slechts tot een 93e editie leidt, heeft te maken met de Tweede Wereldoorlog. Tijdens die oorlogsjaren werden ook bijeenkomsten georganiseerd, mét de Duitse bezetter, maar nadien werden ze in de telling geschrapt. In 1946 werd de IJzertoren opgeblazen en nadien vervangen door een nieuwe toren. Tot ontzetting van de bezoeker met eerlijke bedoelingen, kwam de bedevaart in de jaren '80 in een slechte reuk te staan, omdat op de vooravond neonazi's uit heel Europa verzamelden in Diksmuide. In 1996 kwam het - ook letterlijk - tot een botsing tussen de organisatie van de IJzerbedevaart en vertegenwoordigers van het Vlaams Blok. Met het trommelkorps van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond voorop werd het podium bestormd. Er werden rake klappen uitgedeeld. Het Vlaams Blok scheurde zich af van de IJzerbedevaart en organiseerde een IJzerwake in het gehucht Steenstraete bij Langemark-Poelkapelle waar in 1915 de eerste Duitse gasaanval plaatsvond.