Ellen Andries maakt een film over haar ziekte endometriose: "Ik voelde mij dagelijks rotslecht, fysiek en mentaal"

Wat is endometriose?

Als vrouwen menstrueren, verliezen ze bloed dat cellen bevat van het baarmoederslijmvlies (het endometrium). Dat bloed verlaat het lichaam via vaginale weg. Maar soms komt het ook in de buikholte terecht. De cellen van het baarmoederslijmvlies kunnen daar gaan woekeren en vlekken, cystes of knobbeltjes vormen. Dat kunnen ze ook doen op organen als de blaas, de urineleiders, de darmen of de eierstokken. Dit verschijnsel heet endometriose.

Wat zijn de symptomen?

Endometriose kan hevige pijn veroorzaken. Die komt meestal op bij het menstrueren, bij het plassen of het ontlasten, en bij het hebben van seksuele betrekkingen. Andere symptomen van endometriose zijn vermoeidheid, en bloedverlies bij seksuele betrekkingen.