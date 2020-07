Dodelijk kruispunt in Roeselare moet veiliger: "Op korte termijn aanpassingen nodig"

De fietser, een man van 65 uit Roeselare, wou gisteren oversteken in de buurt van het kruispunt toen hij werd aangereden door een twintiger. Het is niet de eerste keer dat een fietser op die manier om het leven komt op het kruispunt. Daarom wil het Agentschap Wegen en Verkeer zo snel mogelijk de verkeerssituatie aanpassen. Veva Daniëls: "Elk ongeval is er een te veel. Wij gaan proberen om hier ook lessen uit te trekken. We gaan op zeer korte termijn met het stadsbestuur van Roeselare samenzitten om te bekijken wat er op korte en lange termijn kan veranderen om de situatie daar veiliger te maken."