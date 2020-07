"Overdreven, wat zij zeggen wisten we ook wel": viroloog Steven van Gucht reageert op kritiek van "early warners"

"Ik vind de reactie van de early warners wat overdreven. Al wat ze zeggen, dat wisten wij ook. We hebben de situatie van in het begin heel ernstig genomen. Van in januari waren we er dag en nacht mee bezig en we hielden rekening met alle mogelijke scenario’s. In feite is alles mogelijk en niemand kon precies berekenen wat de impact van de coronacrisis zou zijn", zegt Van Gucht.



Volgens Van Gucht zouden we geen enkele dode gehad hebben, mocht er in januari al een lockdown afgekondigd geweest zijn. "Maar dat is heel makkelijk zeggen achteraf. Op het moment dat we de lockdown hebben afgekondigd, hadden we 560 besmettingen en drie doden. Dat is veel vroeger dan in Nederland of het Verenigd Koninkrijk. Dat was heel vroeg. We hadden ons eerste echt lokale geval op 1 maart. Op 13 maart zijn we in lockdown gegaan. Daar zitten twaalf dagen tussen. Een lockdown is nog nooit uitgevoerd in de Belgische of Europese geschiedenis. Dat doe je niet zomaar."