Eén fietsdiefstal minder per week in Mechelen: "Mogelijk wel het gevolg van lockdown"

In totaal werden in Mechelen in de eerste helft van het jaar 227 PV's opgesteld voor fietsdiefstallen. Daarnaast werden ook 23 fietsdieven op heterdaad betrapt. Daarmee lijkt de dalende trend van de voorbije jaren zich door te zetten.

Toch blijft het stadsbestuur voorzichtig, omdat de cijfers beïnvloed kunnen zijn door de lockdownperiode tijdens de coronacrisis. Dat zegt burgemeester Alexander Vandersmissen: "Mensen mochten alleen essentiële verplaatsingen maken. Dat merkten we ook in het aantal verkeersongevallen, woninginbraken en uiteraard ook diefstallen. Ik denk dat we pas op het einde van het jaar het totale beeld gaan hebben, maar we hopen in elk geval dat de dalende trend zich blijft voortzetten."