Europa legt oneerlijke concurrentie van Oost-Europese truckers (een beetje) aan banden

Het systeem waarbij Centraal- en Oost-Europese chauffeurs elders in Europa vrachten vervoeren, heet cabotage en is perfect legaal. Neem een trucker die vanuit de Slovaakse hoofdstad Bratislava naar Antwerpen rijdt. Die mag daarna in België maximaal 3 transporten doen in 7 dagen. Die regel wordt massaal overtreden en ook met de nieuwe strengere regels blijft controle moeilijk.

Europa gaat het daarom wat lastiger maken voor de spookbedrijfjes zelf in Centraal- en Oost-Europa, die vaak louter postbusfirma’s zijn. Ze profiteren van de lagere lonen en sociale bijdragen die gelden in Polen, Roemenië, Litouwen en de andere landen van het vroegere Oostblok.

De chauffeurs die voor die spookbedrijfjes werken, zullen om de acht weken terug moeten naar het land waar hun werkgever gevestigd is. Dat moet het minder interessant maken om de chauffeurs hier te laten rondrijden.