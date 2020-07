Gedaan met onkruid verbranden op Bilzerse begraafplaatsen: "We maken van de kerkhoven een park"

Op alle 17 begraafplaatsen in Bilzen zal er op termijn veel meer groen komen. Zo zullen de paden van grind of dolomiet vervangen worden door gras. Tussen de graven komen bodembedekkers zodat er minder onkruid groeit. Door die aanpassingen zal er veel minder onderhoud nodig zijn op de begraafplaatsen en dat is een goede zaak voor de portemonnaie van de stad Bilzen.

Om te beginnen worden de begraafplaatsen van Waltwilder, Mopertingen en Eigenbilzen groener gemaakt. Maar het is de bedoeling om de komende jaren alle 17 begraafplaatsen in groot Bilzen aan te pakken.