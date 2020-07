Geel zoekt stadsdichter: "Er worden nog weinig mooie gedichten geschreven"

Na Antwerpen, Turnhout en Hoogstraten zoekt ook Geel een stadsdichter die de stad in de kijker kan zetten. "De cultuurdienst bestaat 50 jaar", vertelt schepen van Cultuur Marleen Verboven (N-VA). "Toen we in het archief gingen neuzen om te kijken wat ze allemaal gepresteerd hadden, bleek dat er tot 2011 voordrachten gehouden werden. Daar willen we opnieuw iets mee doen."