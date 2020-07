Grondwater uit de kraan in Oudenaarde

Omdat alles nu milieuvriendelijker moet, gaat projectontwikkelaar Revive telkens op zoek naar manieren om grondwater terug in de natuur te brengen. Maar aan de oude fabrieksterreinen in Oudenaarde bleek dat te moeilijk, zegt milieumanager Boudewijn De Koninck van Revive: “Het grondwater elders weer in de bodem laten, of naar een beek of gracht leiden was daar te moeilijk. Daarom zijn we het grondwater eerst in de riolen beginnen te lozen. Maar door de droogte worden de natuurlijke grondwaterreserves veel moeilijker aangevuld, dus hebben we uiteindelijk beslist - samen met de stad Oudenaarde - om iets te bouwen zodat we het grondwater ter beschikking kunnen stellen aan de stad en haar inwoners.”