Hasseltse gevangene betrapt met condooms vol amfetamines in zijn lichaam

De politie betrapte de man van 32 toen die zich bij gevangenis aanmeldde na zijn penitentiair verlof. Agenten van de politiezone Beringen-Ham-Tessenderlo hadden de collega's in Hasselt daarover getipt. De politie vond in totaal meer dan 100 gram amfetamines die verstopt zaten in condooms. De man had ze in zijn lichaam ingebracht. De man is voorgeleid bij de onderzoeksrechter en is intussen aangehouden.