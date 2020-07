Heropening bioscoop verloopt niet vlot: "Helft van het bezoekersaantal van vorig jaar"

Er zijn nochtans geen veranderingen in de bioscoopervaring voor bezoekers. Naast een plexiglas aan de balie en lijnen die de looprichting aangeven zijn er geen veranderingen in de bioscoop van Lommel. Het was voor sommigen misschien nog wat onwennig de eerste week maar de boodschap die Sigurd wil meegeven is duidelijk: "Men kan weer op een veilige manier naar de bioscoop komen, en dan zal men wel opmerken dat het allemaal goed meevalt." In de zaal kan je ook op veilige afstand van elkaar zitten, dus ook daar worden de maatregelen nageleefd.