Eindelijk akkoord tussen Vilvoorde en Machelen over oude Renaultsite: "Dit wordt een totaal nieuwe stadswijk"

De ondergrond is dus sterk vervuild, en dat moet eerst aangepakt worden, dat wordt toch een hele klus zegt gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V): "Er zijn een aantal historische uitdagingen en de vervuiling is er één van. Het is een uitdaging hoe we dat gefinancierd krijgen, en een van de manieren zal zijn door toe te laten dat er een extra bouwlaag is, en dat we de meeropbrengsten daarvan gebruiken om de sanering te financieren." Het zal alleszins een project van enkele tientallen jaren worden.